Yangın tüpüyle ortalığı dağıttı

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi bekleme salonunda yangın tüpüyle camı kıran Mehmet Gümüşaslan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayın önceki gün meydana geldiği, zanlının hasta halde bekletildiği gerekçesiyle yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, salonda bulunan yangın söndürme tüpünü kapının camına fırlatarak kırdığı açıklandı.

Zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 12.30 raddelerinde, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi bekleme salonu içerisinde, hasta halde bekletildiği gerekçesiyle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığını söyledi. Polis; zanlının acil servisin bekleme salonu içerisinde bulunan 6 kiloluk yangın söndürme tüpünü bekleme odasındaki giriş kapısına atarak, camını kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis; zanlının suçüstü tutuklandığını ve yangın söndürme tüpünün emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken birçok şikâyetçi ve görgü tanığı ifadesi olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

