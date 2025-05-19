Koko yakaladı

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Remzican Erdoğan’ın sağ cebinde uyuşturuculu sigara, sol cebinde hintkeneviri, çantasında gümrüksüz elektronik sigara ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği Koko sayesinde yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı 4 gün ek tutuklama emri alındı.

Duruşmada zanlının “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu, ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket ve gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Polis; Remzican Erdoğan’ın 16 Mayıs 2025 tarihinde, saat 08.45 raddelerinde Girne Turizm Limanı’na gemiyle gelip KKTC'ye giriş yapmak için muhaceret işlemlerini yaptırdığı "Koko" isimli Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi. Polis;

yapılan aramada zanlının giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve sol cebinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis; yine zanlının tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş 21 adet kamagra jel, 5 adet vozol marka elektronik sigara, toplam 19 adet ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan Gerica marka kırmızı beyaz renk haplar tespit edilerek emare olarak alındığını aktardı. Polis; zanlının tutuklandığını ve suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis; zanlının tasarrufunda bulunan maddelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonuç alınmadığını belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

