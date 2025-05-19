Narkotik ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Boğazköy’de düzenlenen “Zehir Kalkanı Operasyonu”nda 360 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildi; 25 yaşındaki Mustafa Sezer Kılıçoğlu tutuklandı.

Zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı. Soruşturmayı yapan polis; Mustafa Sezer Kılıçoğlu’nun 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından yapılan Zehir Kalkanı isimli operasyonda yakalandığını söyledi. Polis; Boğazköy’de bir süpermarketin park yeri içerisinde şüpheli görünen zanlının kullanımında bulunan MM 848 plakalı araçta yapılan aramada 360 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve aynı gün Gönyeli adresinde yapılan aramada herhangi kanunsuz bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Polis memuru; zanlının şubeye celp edilmesi üzerine suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini ve ardından doktor kontrolünden geçirildiğini mahkemeye aktardı. Polis olayın hafta sonu olması münasebetiyle emare alınan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve paketlemesinde kullanılan ilgili emarelerin analiz ve parmak izi incelemesi için devlet kimya laboratuvarına gönderilemediğini; ayrıca zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

