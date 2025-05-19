Karşılık verilmeli

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi’nin kuzeydeki mülklerle ilgili tutuklama emirleri çıkarmasına tepki gösteren vatandaşlar, Türk tarafının buna karşılık vermesi gerektiğini söylüyor. Vatandaşların bir kısmı bu şartlarda anlaşma olmayacağını söylerken, bir kısmı mülkiyet sonrasında çözümün geleceğini düşünüyor.

Ne dediler?..

Kazım Başeğmez

“Rum Yönetimi’nin kuzeydeki mülklerin satışı ile ilgili başlattığı tutuklama kararları sıkıntılı bir durumdur. Güneyde de Türk malları vardır. Benim şahsen orada 55 koçanım vardır ve sadece seyrediyoruz. Kendileri oradaki mallarımızı otopark diye ve kamu yararına istimlak edildi şeklinde el koydular. Kendileri o tarafta istediklerini yaptılar ancak bu taraftaki mallarını takip edip tutuklama kararı çıkartıyor. Bu noktada Türk tarafı da bir hamle yapmalıdır. Kıbrıs sorunu çözülürse değil mülkiyet sorunu çözülürse Kıbrıs sorunu çözülmüş olacak. Ben yakın bir zamanda bir anlaşmanın olacağına inanıyorum. ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bastırırsa bu iş çözülecektir diye düşünüyorum.”

Kamil Birkaya

“Rum Yönetimi kuzeydeki mülklerin satışı ile ilgili tutuklama kararı çıkarıyor ve bu hem inşaat sektörüne hem de yan sektörlere ağır darbe vuruyor. Bu uygulama karşısında Türk tarafı da bir hamle yapmalıdır. Güneyde kalan Türk mallarını satmıyor çünkü onlar koçan alamadı ancak bizde herkese koçan verdiler hatta güneyde malı olmayanlara daha çok mal verdiler. Bu işin sonu hoş bir yere gitmiyor. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında mülkiyet sorununun da çözüleceğine inanıyorum. Yakın bir zamanda bir anlaşma görmüyorum çünkü devletlerin tutumları yüze başka, arkadan başka şeklindedir.”

Hasan Alioğlu

“Rum Yönetimi’nin mülklerle ilgili başlattığı tutuklama kararlarına karşılık bizim de bir hamle yapmamız lazım. Bizde çok geç kalınmış olaylar vardır. Mal Tazmin Komisyonu ile biz bu malları hep alabilirdik ancak zamanında yapılmadı ve hala bu komisyonu çalıştırmayı düşünmüyorlar. Yakın bir zamanda bir çözüm olacağına vallahi inanmaya başladım çünkü bizi çok fena kıstırdılar. Kıbrıs sorununun çözümü gerçekleşirse mülkiyet sorunu da çözülecektir diye düşünüyorum.”

Erman Yaylalı

“Rum Yönetimi, kuzeydeki Rum mallarını satanlarla ilgili tutuklama kararları çıkartıyor. Bu aşamada Türk tarafının yapabilecek pek bir şeyi yoktur. Bu konu uluslararası boyutta bir konudur ve Kıbrıs sorununun çözümüne bağlıdır. Benim şahsi görüşüm görüşmelerin en erken zamanda başlaması gerekiyor. Kıbrıs sorununun yakın bir zamanda çözülebilmesi için iki toplumun da çözüme yönelik baskılar oluşturması gerekiyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa bütün dünyanın kabul ettiği iki bölgeli federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti olması lazım. Bizi yönetenlerin veya yönetime talip olanların Kıbrıs’ta federal bir çözüm üzerinde çalışmaları lazım. Kıbrıs sorununun çözülmesi ile mülkiyet sorununun da çözüleceğine inanıyorum.”

Süleyman Ertuğrul

“Rum Yönetimi’nin kuzeyde kalan Rum mallarının satışını yapanlara yönelik başlattığı tutuklama kararlarına karşılık bizim yönetimin de bir hamle yapması gerekiyor. Türk yönetiminin sonuna kadar haklarını savunmalıdır. Bizlerin de Rumlara yönelik yaptırımlar uygulamamız gerekiyor. Yakın bir gelecekte Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum ancak Kıbrıs sorununun çözümü ile mülkiyet sorununun da çözüleceğini düşünüyorum.”

Mehmet Ömerpaşa

“Rum Yönetimi’nin mülk satışlarına ilişkin başlattığı tutuklama kararlarına karşılık Türk Yönetimi’nin de bir çözüm üretmesi gerekiyor. Zamanında eşdeğer koçan veya mücahit puanlarına karşılık koçanlar verildi. Yakın bir tarihte Kıbrıs sorununun çözüleceğine böyle giderse pek bir inancım almadı. Kıbrıs sorunu çözülürse mülkiyet sorununun da çözüleceğine inanıyorum.”

Halil Alagözlü

“Rum Yönetimi’nin tutuklama kararlarına karşı pek bir şey yapılamaz gibi. Gerçek koçan kimin adınaysa bu mallar onlarındır. Hukuksal olarak kaybederiz çünkü bu malların gerçek koçanlarını Rumlar tutuyor. Kıbrıs’ta yakın bir zamanda bir çözüm olacağına inanmıyorum. Başımızda duran orada durduğu sürece çözüm olmaz. Ben Cumhurbaşkanı olsam önce toplumun haklarını savunurdum. Halkımın çıkarlarını korurdum.”

Kemal Çelebi

“Rum Yönetimi kuzeyde kalan Rum mallarının satışını yapanlarla ilgili başlattığı tutuklama kararlarına karşılık Türk tarafı da çok şey yapmalıdır. En az onlar kadar baskın olmalı alttan almamalı ve bu olayları duymazlıktan gelmemeliyiz. Günümüzde eşit söz hakkı sahibi olmamız gerekiyor. Haklarımızı arayabilmemiz için kendimizi göstermemiz lazım. Türkiye de burada masaya yumruğunu vurması gerekiyor. Yakın bir zamanda Kıbrıs sorununun çözüme kavuşacağını düşünmüyorum çünkü Rum tarafı anlaşmaya yanaşmıyor. Kıbrıs sorunu çözülse bile mülkiyet sorununun çözülebileceğine pek inanmıyorum.”