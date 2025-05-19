Detaylı inceleme yapılacak

Suna ERDEN

Pınarbaşı ile Boğazköy arasında 25 yaşındaki Rıfat Gezici’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan İbrahim Tımbıl (E-63) dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Tımbıl’ın dikkatsiz sürüş yaptığı, Gezici’nin ise aşırı süratli olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis; kazanın 17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Pınarbaşı'nda 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis; zanlının yönetimindeki RA 928 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun sağ kısmında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Rifat Gezici’nin yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletin önünü tıkadığını söyledi.

Polis; çarpışma sonucu RA 728 plakalı aracın savrularak yolun sol kısmında banket içerisinde önü doğuya bakar şekilde dururken, ZJ 128 plakalı motosiklet ise yolun sağ kısmından yol dışına çıkarak boş tarla içerisinde durduğunu mahkemeye aktardı. Polis; kazada, ağır şekilde yaralanan Rifat Gezici’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis; İbrahim Tımbıl’ın ise acil serviste görmüş olduğu tedavisine müteakip aynı gün taburcu edildiğini ve tutuklanarak Girne Merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini aktardı. Polis; soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis; ayrıca zanlıdan alkol veya uyuşturucu analizi için kan örneği alındığını söyledi. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

