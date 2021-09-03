Rumlarda işsizlik oranı 5,2’ye düştü

Güney Kıbrıs’ta ekonomik göstergelerin iyiye doğru gittiğini ve bu çerçevede işsizlik oranının Yüzde 10,5’ten 5,2’ye gerilediği bildirildi.

Özellikle turizm sektöründe yaşanan gelişmenin etkili olduğuna dikkat çeken gazete, işssiz sayısının Temmuz ayında 23 bin olarak kaydedildiğine dikkat çekti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta Ocak-Haziran 2021 dönemi hazine açığının GSMH’nın yüzde 3,1’ine gerilediğini de yazdı.

Gazete, bu dönemde toplam gelirlerin yüzde 10,6 artışla 5 milyar 15 milyon 700 bin Euro, harcamaların ise yüzde 9,2 artışla 5 milyar 700 milyon 600 bin Euro olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021, 10:37