BM kararlarına aykırıymış

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in dün Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile gerçekleştirdiği görüşmeden duyduğu “güçlü rahatsızlığı” dile getirdi.

Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Holguin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Holguin’in Başçeri ile görüşmesinin BM Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararına aykırı olduğunu savundu.

Letimbiotis, söz konusu görüşmeyi “kabul edilemez” ve “talihsiz bir an” olarak nitelendirdi.

BM yetkililerinin ve temsilcilerinin Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini belirten Letimbiotis, görüşmenin gerekçesi olarak Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay’ın bir mesaj iletilmesi amacıyla toplantıyı ayarladığının aktarıldığını söyledi.

Letimbiotis, Holguin’in temaslarının devam edeceğini ve tarafların 9 Kasım’da ortak bir görüşme gerçekleştirilmesine yönelik ilerleyeceğini de kaydetti.

