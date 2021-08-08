Sahte aşı belgesi veren doktor tutuklandı

Güney Kıbrıs’taki hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hasta sayısında rekor üstüne rekor kırıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Yoğun Bakımda Yatırılan Hasta Sayısında Tüm Rekorlar Kırıldı” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü̈ (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau’nun önceki gün yaptığı açıklamada, yoğun bakımlarda 300 civarı hastanın tedavi gördüğünü ve sağlık sisteminin ciddi şekilde zorda olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Harilau, yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 57 olduğunu ve entübe halde tedavi gören 35, 39 ve 46 yaşında hastalar bulunduğunu kaydetti.

Gazete, yoğun bakımda tedavi gören ve durumu ciddi olan 3 hastanın, Larnaka’daki bir doktordan sahte aşı belgesi aldıklarını da belirtirken, söz konusu doktorun Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuklandığını yazdı.

Gazete ‘doktorun suçu çok ağır! Başı belaya girecek’ diye yazdı.