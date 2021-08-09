"Kıbrıslı Rumların yanındayız"

Görev süresini tamamlamak üzere olan İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sammy Revel Fileleftheros gazetesine söyleşi verdi.

Fileleftheros gazetesi, İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sammy Revel’in söyleşide, ne zaman ihtiyaç olsa İsrail’in, Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Revel verdiği söyleşide iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde dururken bölgesel güvenlik ve barışa yönelik her iki ülkenin oynadığı rolden de söz etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarette de yer alan Revel, Hristodulidis ile İsrail Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmeyi mükemmel olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler açısından en yüksek düzeyde olduklarını söyleyen Revel, iki ülke arasında önemli bir unsuru teşkil eden güvenin bulunduğuna dikkati çekti.

Veda resepsiyonunda konuşmasını Yunanca okuması üzerine, neden Yunanca öğrenmek istediği şeklindeki bir soru üzerine Revel, birçok kişiyle, Rum Yönetimi Başkanı, bakanlar, belediye başkanları ile görüştüğünü ve bu kişilerle direkt konuşmak istediğini söyledi.

Yunancanın zor bir dil olduğunu söyleyen Revel kişilerle direkt Yunanca konuşmanın çok önemli olduğunu belirterek, kendisine Yunanca öğrenmesinde yardım eden kişilere de teşekkürlerini sundu.