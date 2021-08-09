Çamlıbel’i üzen veda

Karşıyaka’da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılarak hastaneye kaldırılan Çamlıbel’de sakin 57 yaşındaki Erol Dereseven, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çamlıbel'de yaşayan ve bölgenin sevilen, sayılan isimlerinden olan Erol Dereseven, Karayolları Dairesinde çalışıyordu.

Üzücü olay dün sabah saatlerinde Güzelyalı Halk Plajı’nda meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre boğulma tehlikesi geçiren Dereseven plajda bulunan iki şahıs tarafından kurtarıldı. Plaja çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Dereseven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında, Karşıyaka'da Güzelyalı Halk Plajı’nda, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yüzmekte olan, Çamlıbel'de sakin Erol Dereseven (E-57), boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda bulunan iki şahıs tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Deresever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 10:35