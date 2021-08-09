‘Bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğiz’

Gözde Süreç SARI

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nde Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, diğer bazı askeri ve sivil yetkililer ile sabahın erken saatlerinde otobüslerle Erenköy’e giden şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saat 10.00'da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalandı ve konuşmalara geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yaptı.

Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla sona erdi.

Tatar: Tüm dünyaya mesaj verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmasında, Erenköy’ün anılarla dolu olduğunu, 563 öğrencinin ölümü göze alarak Kıbrıs Türk halkı için mücadele ettiğini anlattı.

Rumların Enosis doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Tatar, bereketçilerin Anadolu ile bağlantı kurarak sandallarıyla silah getirmeleri üzerine bu bölgeye saldırı planladıklarını kaydetti. Bu noktada öğrencilerin direndiğini, ölümü göze alarak Erenköy’e çıktıklarını ve iki yıl mücadele ettiklerini belirtti.

Rumların taarruzu altında mücadele edildiğini, BM’nin buna seyirci kaldığını dile getiren Tatar, "imdadımıza anavatan yetişmiştir” dedi. Türkiye’nin garantörlük hakkını kullandığını belirten Tatar, 1974’ün hazırlığının yapılmış olduğunu kaydetti.

Cengiz Topel’in şehit edilişini de anlatan Tatar, Türkiye ziyaretinde mezarına buradan toprak götürdüğünü söyledi.

“KKTC kutsaldır, geleceğimizdir”

Erenköy Direnişiyle Kıbrıslı Türklerin tüm dünyaya vatan uğruna ölmeye hazır olduğu mesajını verdiğini belirten Tatar, gelinen noktadan sonra özgürlük, egemenlik ve bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Cenevrede iki ayrı egemen, eşit devletin işbirliğine yönelik önerilerini sunduklarını anımsatan Tatar, bunları tarihe not düştüklerini kaydetti.

Tatar, şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını sunarak, “KKTC kutsaldır, geleceğimizdir” dedi.

Arıkan: Vatanı korumak için her şeyi göze aldık

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan da törende yaptığı konuşmada, Erenköy mücahitlerinin canlarını vatan için feda ettiğini dile getirerek, Türkiye ve İngiltere’de öğrenci olan 563 kişinin sandallarıyla 31 Mart 1964’te Erenköy’e çıktığını söyledi.

Erenköy’e çıkmadan önce Zir Kampında TMT yemini ettiklerini ifade eden Arıkan, vatanı korumak için her şeyi göze aldıklarını belirtti.

Yeşilırmak: Yazılan destan devletin temelidir

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ise konuşmasında, Erenköy’ün bir dönüm noktası olduğunu, bu mücadele sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti.

“Burada yazılan destan, devletin temelidir” diyen Yeşilırmak, bu destanı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Şiirler okundu, askerler gösteri sundu

Erenköy Direnişi’nin 57. Yıldönümü dolayısıyla Erenköy’de yapılan töreninin ardından yemek yendi, şiirler okundu ve müze gezildi.

Protokolün yanı sıra vatandaşlara da yemek dağıtıldığı organizasyon çerçevesinde, askerler gösteri sundu, Erenköy mücahitleri anılarını anlattı. Etkinlik bando ile sona erdi.



Kimler mesaj yayınladı?

Erenköy Direnişini 57. Yıldönümü dolayısıyla; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan birer mesaj yayınladı.