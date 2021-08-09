İki taraf da haklı

Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artarken, yapılan zamlar karşısında alım gücü düşen vatandaşlar pazara gitmeye korkar oldu.

Lefkoşa’da her hafta kurulan pazar yerine alışveriş yapmaya giden vatandaşlar fiyatlardan, satış yapan Pazar esnafı ise işlerin eskisi gibi olmadığından şikâyetçi. Pandemi ile birlikte vatandaşlar alım güçlerini esnaf ise alışveriş yapan müşterilerini kaybetti.

Öte yandan dövizdeki yükseliş nedeniyle de girdi maliyetlerinin yükselmesi meyve ve sebze fiyatlarının her geçen gün yükselmesine neden oluyor. Narenciye ülkesi olmamıza rağmen limonun kilosu 12, Portakalın kilosu 10 TL’den satılan Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatları şöyle;

Havuç: 5.00 TL (Kilosu) Bamya: 20.00 TL (Kilosu)

Kavun: 6.00 TL (Kilosu) Salatalık: 10.00 TL (Kilosu)

Şeftali: 15.00 TL (Kilosu) Soğan: 3.50 TL (Kilosu)

Taze Fındık: 25.00 TL (Kilosu) Marul: 3.00 TL (Adet)

Mantar: 20.00 TL (Kilosu) Patates: 3.50 TL (Kilosu)

Portakal: 10.00 TL (Kilosu) Elma: 7.00 TL (Kilosu)

Erik: 7.00 TL (Kilosu) Şeftali: 20.00 TL (Kilosu)

Domates: 10.00 TL (Kilosu) Kayısı: 40.00 TL (Kilosu)

Armut: 15.00 TL (Kilosu) Limon: 12.00 TL (Kilosu)

Muz: 10.00 TL (Kilosu) Patlıcan: 5.00 TL (Kilosu)

Sultani Üzüm: 15.00 TL (Kilosu) Karpuz: 7.00 TL (Kilosu)

Sarımsak: 5.00 TL (Tane) Yerli Soğan: 5.00 TL (Kilosu)