Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı. Komitenin her hafta Covid-19 pandemisinin durumunu değerlendirerek açıkladığı kararlar arasında, ülkeye giriş-çıkışların yanında alınması gereken tedbirlerle ilgili kurallar, ayrıca istatistiki veri ve tablolar da bulunuyor.

Kapalı mekanlarda kurallar;

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

Tüm kapalı alanlarda maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6 ) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Açık mekanlarda kurallar;

Tüm açık alanlarda maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

1 B) Ülke Renklerine Göre Uygulanacak Kurallar

Koyu Kırmızı;

15.08.2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler son 72 saat PCR ve adaya girişte negatif PCR test sonuçları ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı;

Not: İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 31.08.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır

Turuncu;

Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktı

Yeşil;

Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır

Gri;

Seviye 3 : Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

"Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

*Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması”nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 5-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecek ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır . Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan çift aşılı kişiler, 7 gün karantinaya tabi olacaklardır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek ’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir.

(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Turizm

Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personelin aşılı olması halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır . Marinalar açık olacaktır.

Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 2 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görülmüştür. Tüm Otel/casino çalışanları maske takacak ve her günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Sektörler

Tablo: Sektör çalışanlarının yapması gereken testler

Aşağıda tabloda PCR olarak belirtilen: sektör çalışanları aşılı olup olmadığına bakılmaksızın her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Aşağıda tabloda Antijen olarak belirtilen: sektör çalışanları aşısızlar her 7 günde bir, aşısızlar ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, aşısız ise her 7 günde bir aşılı ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonlarında maske ve mesafe (1.5 m) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Sektörlerde görev alan kişiler aşısız ise her 7 günde bir aşılı ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyecek ve hazırlanan taahhüt formları imzalatılacaktır.

Bar ve Clubların kapalı alanları kullanılmayacaktır. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Açık alanlarının her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Ancak alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişi alana alınmayacaktır. Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, aşısız ise her 7 günde bir aşılı ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.

Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişilerin aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Tedarik zincirinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir. İşçi yatı evlerinde kalan kişiler aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini

Ülkemizde üretim faaliyeti gösteren fabrikalarda görev yapan personel aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdi.

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya son 24 saat içinde yapılan antijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir. Kapalı alana kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi ve maske takmaları zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takacak, aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/18 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.

Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.