Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonlarında maske ve mesafe (1.5 m) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Sektörlerde görev alan kişiler aşısız ise her 7 günde bir aşılı ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyecek ve hazırlanan taahhüt formları imzalatılacaktır.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, aşısız ise her 7 günde bir aşılı ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.