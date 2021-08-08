Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı. Komitenin her hafta Covid-19 pandemisinin durumunu değerlendirerek açıkladığı kararlar arasında, ülkeye giriş-çıkışların yanında alınması gereken tedbirlerle ilgili kurallar, ayrıca istatistiki veri ve tablolar da bulunuyor.
Kapalı mekanlarda kurallar;
- Tüm kapalı alanlarda maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6 ) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.
- İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.
- Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.
Açık mekanlarda kurallar;
- Tüm açık alanlarda maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.
- Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.
1 B) Ülke Renklerine Göre Uygulanacak Kurallar
Koyu Kırmızı;
- Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.
- KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.
- 15.08.2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler son 72 saat PCR ve adaya girişte negatif PCR test sonuçları ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.
Kırmızı;
- Aşılı veya hastalığı geçirmiş;
- Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
- 5 Gün Karantina
Not: İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 31.08.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.
- Aşısız;
- Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
- 7 Gün karantina
Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır
Turuncu;
- Aşılı veya hastalığı geçirmiş;
- Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
- Karantinasız giriş
- Aşısız;
- Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
- 5 Gün karantina.
Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktı
Yeşil;
- Aşılı veya hastalığı geçirmiş;
- Kısıtlama yok.
- Aşısız;
- Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.
Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır
Gri;
- Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.
- Ada İçi Sınır Geçiş Kuralları
- Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok (14 günde toplam 074/100000 kişi)
- Seviye 2: 7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75499/100000 kişi)
- Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.
"Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.
Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)
*Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.
* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.
* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.
- Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması”nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.
12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 5-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.
Ev karantinası kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecek ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.
- Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan çift aşılı kişiler, 7 gün karantinaya tabi olacaklardır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek ’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir.
- Ülkemizde Covid-19 pozitif kişiler, uygun görmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini Ek ’de belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecektir.
- Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 27’er kişi
(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.
- Charter seferleriyle ülkemize gelecek kişiler ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem göreceklerdir.
Turizm
- Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 2 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görülmüştür. Tüm Otel/casino çalışanları maske takacak ve her günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.
- Casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Salonda bulundukları süre zarfında maske takılacak ve sosyal mesafe kuralları gözetilecektir.
- Kapalı otel turizmine devam etmek isteyen oteller konaklamak amacıyla veya otel içerisinde bulunan restoran, cafe, plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir.
- Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personelin aşılı olması halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Marinalar açık olacaktır.
Sektörler
- Ülkemizde faaliyet gösteren sektörlerde çalışan kişilerin yapması gereken rutin testler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo: Sektör çalışanlarının yapması gereken testler
Aşağıda tabloda PCR olarak belirtilen: sektör çalışanları aşılı olup olmadığına bakılmaksızın her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.
Aşağıda tabloda Antijen olarak belirtilen: sektör çalışanları aşısızlar her 7 günde bir, aşısızlar ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.
|
PCR (Her 7 günde bir)
(Aşılı Veya Aşısız)
|
Antijen
( Aşılılar her 7 günde bir)
(Aşısızlar her 14 günde bir)
|
Otel Çalışanları
|
Okul Çalışanları
|
Casino Çalışanları
|
Özel Eğitim Merkezlerinde Çalışanlar
|
Müzisyenler
|
Market / Mağaza Çalışanları Ve Tedarikçileri
|
Bar / Club Çalışanları
|
Berber / Kuaför Çalışanları
|
Sinema Salonlarında Çalışanlar
|
Restoran Çalışanları
|
Takım Sporları Yapanlar
|
Cafe Çalışanları
|
Yüzme Sporları Yapanlar
|
Meyhane Çalışanları
|
Kapalı Spor Salonlarında Çalışanlar
|
Pastane Çalışanları
|
Kapalı Çocuk Oyun Alanlarında Çalışanlar
|
Kahvehane / Kıraathane Çalışanları
|
Eğlence/Konser Vb. Organizasyon Görevlileri
|
Banka Çalışanları
|
Gece Kulüplerinde Çalışanlar
|
Kamu Çalışanları
|
Ofis Çalışanları
|
Deniz / Gezi Tekne Çalışanları
|
İşçi Yatı Evleri / Lojmanlarda Kalanlar
|
Üretim / Fabrika Çalışanları
|
Toplu Taşımacılık Çalışanları
|
İbadethanede Görevli Kişiler
|
İnternet Cafe Çalışanları
|
Bet Ofis Çalışanları
- Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonlarında maske ve mesafe (1.5 m) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Sektörlerde görev alan kişiler aşısız ise her 7 günde bir aşılı ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyecek ve hazırlanan taahhüt formları imzalatılacaktır.
- Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, aşısız ise her 7 günde bir aşılı ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.
- Bar ve Clubların kapalı alanları kullanılmayacaktır. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Açık alanlarının her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Ancak alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişi alana alınmayacaktır. Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.
- Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, aşısız ise her 7 günde bir aşılı ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.
- Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişilerin aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Tedarik zincirinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.
- İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir. İşçi yatı evlerinde kalan kişiler aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini
- Ülkemizde üretim faaliyeti gösteren fabrikalarda görev yapan personel aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdi.
- Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya son 24 saat içinde yapılan antijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.
- İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir. Kapalı alana kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi ve maske takmaları zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takacak, aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/18 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.
- Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, aşısız olması halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları halinde ise her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.
- Gece kulüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecektir. Kabul edilen müşterilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.
Eğlence/Organizasyon
- Hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanlarda düzenlenecek nişan, nikah, düğün, sünnet, törenlerinin yapılmalarına karar verilmiştir.
-Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partiler kapalı alanlarda yapılmayacaktır.
-Gelin, damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.
-Tören ve partilerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır.
-Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadar alana misafir kabul edilmesi gerekmektedir. Alanların büyüklüğü ne olursa olsun aynı anda 250 kişiden fazla kişi alana alınmayacaktır.
-Müzisyenler düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.
-Düğünlerde taahhütnamede belirtildiği gibi sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.
-Hazırlanacak olan taahhütname imzalatılacak olup, belirlenen kurallara uyulmadığı gözlemlenen yerler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
- Girişlerde PCR/Antijen testi istenecek aktiviteler
|
Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişiler
|
Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanlarına girecek müşteriler
|
Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanlarına girecek müşteriler
|
İnternet kafelerine girecek müşteriler
|
Bet ofislerine girecek müşteriler
|
Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterilerinin izleyicileri
|
Sinema salonlarına girecek izleyiciler
|
Kapalı spor salonlarını izleyecek kişiler
|
Kapalı yüzme havuzlarında müsabaka izleyecek kişiler
|
Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakalarını izleyecek kişiler
|
Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) müşterileri
|
Toplu yapılacak dans, tören, festival, müzik vb. etkinliklerine katılacak kişiler
|
Kapalı alanda toplu ibadethanelere katılacak kişiler
|
-Yukarıda belirtilen sektörler girişlerde kişilerden aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi talep edecektir.
-Aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi aranmayacaktır.
Not: Gece kulüpleri, bar-clublar ve casinolara aşısız müşteri kabul edilmeyecektir.
Plajlarda Uyulması Gereken Kurallar
- Plaj ve yüzme alanlarına girişlerde kişiler maske takmak zorundadır. Tesis çalışanları sürekli maske takacaklardır.
- Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulur.
- Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. Plaj girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.
- Öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan ve vaka temaslı personel çalıştırılamaz. Bu belirtileri gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.
- Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde önlemler alınır.
- Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenir.
- Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.
- Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenir.
- Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.
- Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. Kapasite bilgisi plaj girişine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı kullanmaması için önlem alınır.
- Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.
- Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.
- Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.
- İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.
- Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir
- Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eşler ve çocuklar ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilir.
- Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.
- Deniz paraşütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınır.
- Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi sağlanır.
- Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.
- Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.
- Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır.
- Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır.
- Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz.