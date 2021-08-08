Tatar: Önemli yatırım

Ömer KADİROĞLU

Taşımacılık ve lojistik sektöründe 30 yıla yakın bir süredir uluslararası hizmet veren Dolphin Şirketler Grubu önceki gün Kuzey Kıbrıs’taki yeni ofis binası ve bitirdikleri Bellapais Residence Sitesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve özel davetliler katıldı. Bellapais Residence Sitesinin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dolphin Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Levent Ruso ve Şirket Direktörü Mustafa Kasap birer konuşma yaptı. Konuşmalar sonrasında yoğun katılımın olduğu etkinlikte klasik quart müzik eşliğinde barbekü ziyafeti verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, “Böylesi güzel bir yatırımın burada gerçekleştirilmiş olması bizler için son derece memnuniyet vericidir. Bir kez daha buradan tüm dünyaya Kıbrıslı Türklerin var olduğu, devletlerinin yaşayacağı ve bütün dünyaya da egemenliğimiz ile başarılı olacağımıza dair özgüvenimizi ifade ediyoruz. Güzel Bellapais’in bu noktasında yeşil ile mavinin buluştuğu bu güzel çevrede mühendisi, mimarı ve tasarımcısı ile bütün bu güzel projenin ortaya çıkmasında katkı koyan emek veren herkesi kutlar, başarılarının devamını dilerim…”

Ruso: Kalite ve memnuniyet ön planda

Dolphin Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Levent Ruso ise konuşmasında “Burada sizlerle birlikte olup bu güzel projenin açılışını yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Dolphin Şirketler Grubu’nun yan kuruluşu olan Dolphin Movers LTD lojistik sektöründe KKTC’ye yönelik 30 yıldır hizmetler vermektedir. Verdiği hizmetlerde her zaman kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmuştur” ifadelerini kullandı.

Kasap: Hızlı ve güvenli yük taşımacılığı

Dolphin Şirketler Grubu Kıbrıs Ofis Müdürü ve Direktörü Mustafa Kasap ise konuşmasında şunları söyledi, “Öncesinde Londra’dan yönetilen operasyonlarımız Ağustos 2020 tarihinden itibaren KKTC’ye aktarılmış ve en yeni teknolojik imkânlar kullanılarak ehli ve tecrübeli personelimizle bugün açılışını yaptığımız yeni binamızdan yönetilmektedir. Dolphin Movers LTD, Mağusa’da Latifoğlu LTD ve dünya çapında büyük acenteler sayesinde KKTC ve dünyanın diğer tüm ülkelerine düzenli, hızlı ve emniyetli ekonomik modern yöntemlerle şahsi ve ticari yük taşımacılığı yapmaktadır.”