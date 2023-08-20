Sempozyumda konuşacak

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretleriyle negatif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin mesajları ve yoğun veri gündemine çevrildi. Pasifik Okyanusu'nun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Fed'in hafta içi açıklanan temmuz ayı toplantı tutanaklarında, enflasyonun Banka'nın uzun vadeli hedefinin hala oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

İş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği belirtilen tutanaklarda, 2 üyenin geçen ayki kararda faiz oranlarının sabit bırakılmasını tercih ettiği bildirildi. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

ABD, Jackson Hole'a kilitlendi

ABD'de pay piyasaları bu hafta negatif bir seyir izlerken, gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi. Kansas City Fed tarafından 1978'den bu yana düzenlenen, dünya genelinden merkez bankası başkanları, maliye bakanları ve akademisyenlerin katıldığı sempozyumda, genel olarak güncel küresel ekonomik durum ele alınırken, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmeler ve olası politika adımlarına ilişkin yapılan yönlendirmeler de dikkati çekiyor. Powell'ın açıklamalarında, Fed'in olası para politikası adımlarına ilişkin ipuçları beklenirken, söz konusu açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.