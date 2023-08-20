Tümünde darp izine rastlandı

Polis Genel Müdürlüğü, Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri ile çıkan arbedede 8 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Ağustos saat 09.00 sıralarında Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında, BM Barış Gücü askerlerinin kendilerine ait araçları yola kasten park edip söz konusu bölgeye geçişi tıkayarak iş araçlarının yol yapım çalışmalarına engel oldukları aktarıldı.

Açıklamada, uyarılara rağmen bölgeyi boşaltmakta direnen BM Barış Gücü askerlerinin bölgeden çıkarılması amacıyla yapılan ilerleme sırasında çıkan arbedede kendini kötü hissederek Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran polislerden 8'inde darp izlerine rastlandığı kaydedilerek, hastanede tedavi gören polislerin daha sonra taburcu edildikleri belirtildi.

