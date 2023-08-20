Metehan’da yine izdiham

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk tarafının Pile-Yiğitler Yolu yapımına başlamasının ardından Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yaşanan gerilim adanın her iki kesiminde geniş yankı uyandırdı. Ancak bu durum, kara sınır kapılarından geçişleri olumsuz yönde etkilemedi. Tam tersi; özellikle Metehan Sınır Kapısında aşırı yoğunluk vardı.

Gerek kuzeyden güneye, gerekse güneyden kuzeye uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Geçiş yapan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, muhaceret işlemlerinin uzamasından yakındı. Diyalog muhabirine konuşan Kıbrıslı Türk taksi işletmecileri yetkililere seslenerek “Geçişleri kolaylaştıracak önlemleri alınız ve artık bu işkenceye son veriniz” dedi.

KKTC vatandaşlarının, muhaceret işlemi yapmadan geçiş yapabilmesi için teknolojiye önem verilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, basit bir önlemi alamayan yetkilileri eleştirdi.

Lokmacı ve Beyarmudu kapısı da yoğundu



Metehan gibi araçlı geçişlerin yapıldığı Beyarmudu sınır kapısı da dün aşırı bir yoğunluk yaşadı. Özellikle Larnaka Havaalanı’na turist götüren ve kuzeye turist taşıyan şoförler, iki toplum liderinin bu sorunu ele almasını istedi.

Lefkoşa’nın Lokmacı Kapısı da dün yine aşırı yoğunluk yaşadı. Çok sayıda Kıbrıslı Rum ve yabancı turist Lokmacı kapısından kuzeye geçerek hem çarşıyı gezdi, hem de tarihi mekanları ziyaret etti.

Bölge esnafı, turistler sayesinde ayakta kaldıklarını belirterek “kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyip daha çok kapı açsınlar” dedi.