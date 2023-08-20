3 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, Long Beach bölgesinde bir eğlence mekanının önünde, Hüseyin Mavideniz’i darp ederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Yazıcı ve Doğu Ömer Alçıner, önceki gün gizlice mahkemeye çıkarılarak 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Gürkan Kemaneci, 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.20’de, İskele’de, Breeze Disco Club isimli işletmede, Hüseyin Mavideniz’in huzursuzluk yaptığı gerekçesi ile işletme dışına çıkarıldığını anımsattı. Polis, işletme önünde devam eden tartışmada, Mehmet Yazıcı’nın, Mavizdeniz’e sağ eliyle şiddetli şekilde yumruk atarak, yere düşüp kafasını beton zemine çarpmasına neden olduğunu söyledi. Polis, Doğu Ömer Alçıner’in ise maktulün kafasına, ayağının topuk kısmı ile sol kol kısmına, bir kez, başına da 2 kez vurduğunu anımsattı. Polis, maktulün yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Soruşturmanın tamamlanmadığını bildiren polis, ceza yasasının en ağır suçunu işleyen ve mahkum olmaları halinde müebbet hapis cezası alma olasılıkları olan zanlıların, serbest kalması halinde yargılamadan kaçmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, meselenin de ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların, 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.