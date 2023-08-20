Üçlü sert tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın Pile-Yiğitler Yolu için arazi çalışmasını başlatması sonrasında yaşanan gerilim Rumların bir numaralı gündem maddesi oldu. Rum makamları, olay sonrasında İngiltere, ABD ve Fransa’dan 3’lü tepki gelmesini memnuniyetle karşıladı.

Fileleftheros “Tahrikle İlgili Diplomatik Savaş… Türk Planlamaları ve Saldırılarına Uluslararası Kınama… Olaylar Sonrasında İngiliz Askerler Hastanede” başlıklı manşet haberinde KKTC’nin yol çalışması yapacağını çok önceden haber alan ve engellemek için çeşitli fikirler sunan Rum Yönetiminin diplomatik maraton halinde olduğunu yazdı.

Bu çerçevede Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dışında Dışişleri Bakanı, Başkanlık Diplomatik Büro Müdürü, İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı, Hükümet Sözcüsü ve Enformasyon Dairesi Başkanı’nın katıldığı bir çeşit “kriz masası” oluşturduğu, toplantının akşam saatlerine kadar sürdüğü belirtildi.

Haberde, Rum Yönetiminin, çalışmaları engellemeye yönelik çeşitli fikirler de sunarak yarattığı diplomatik hareketlilik neticesinde Türk tarafına “ağır baskı yapıldığı” ancak Türk tarafının herhangi bir işbirliği niyeti göstermediği savunuldu. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın gün boyunca hem iki tarafla hem de BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerle sürekli temas halinde bulunduğu aktarıldı.

Haberde, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’nden ABD, İngiltere ve Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerinin KKTC’nin bölgedeki faaliyetini “yetkisiz” diye niteledikleri ortak bir açıklama yayımlayarak, Barış Gücü personeli ile yaşanan olaylardan “kaygı” belirterek “kınadıkları” kaydedildi. Ortak açıklamada “Kıbrıs Türk makamlarını inşaatı derhal durdurmaya teşvik ediyoruz” ifadesine yer verildiği eklendi.

Habere göre AB Yüksek Komiseri Joseph Borrell, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın sosyal medya hesaplarından Pile’deki gerilimi kınadığı, endişe belirttiği ve Barış Gücü’nün ara bölge içerisindeki yetkisine saygı gösterilmesini isteyerek "bölgede karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme sağlanmasına yönelik çalışmalara başlanması” çağrısı yaptı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i telefonla arayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten ve Dışişleri Bakanı Yeorgios Yerapetridis’ten de kınama ve Rum Yönetimine destek açıklaması geldi.

Üsler hareketlendi

Gazete “BM ve İngiliz Üslerinde Büyük Hareketlilik” başlıklı haberinde Yiğitler-Pile yol çalışmasının engellenme girişimi üzerine dün sabah yaşanan gerilim nedeniyle, 2.5 km mesafedeki “Pergama” (Beyarmudu) kara kapısında gerek BM’nin gerek İngiliz üs yetkililerinde yoğun hareketlilik gözlemlendiğini yazdı.

Beyarmudu kara kapısı karşısındaki ara böğle içerisinde Barış Gücü’nün devriyelerini sıkılaştırdığını belirten gazete, İngiliz üs polisinin de “güvenlik” gerekçesiyle Rum gazetecilerin KKTC’nin yol çalışması yaptığı bölgeye girmesine müsaade etmediğini kaydetti.

Gazete, yol çalışmasının başlamasını engellemeye çalışan Barış Gücü personeli ile bölge halkı ve KKTC polisi arasında çıkan arbedeyle ilgili haberi “Ara Bölgede Mavi Berelilere Saldırdılar… 'Ciddi Suçtan’ Söz Eden UNFICYP’in Araçlarını Buldozerlerle İttiler” başlığıyla okurlarına aktardı.

Gazetelerin başlıkları

Alithia gazetesi haberle ilgili şu başlıkları kullandı:

“Pile’de Kınanası Olay… Sahte Polisler ve Türk Komandolar UNFICYP Mensuplarına Saldırdı.”

Politis: Emrivakilerin Engellenmesi İçin Göğüs Göğüse Çatışma… Pile’de Barış Gücü’ne Saldırıya Benzeri Görülmemiş Uluslararası Tepki.”