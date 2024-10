Starmer’le görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in huzurunda 15 Ekim’de New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştireceği gayri resmi görüşme ve akşam yemeği öncesinde, pazartesi günü ise Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer’le bir araya geleceği haber verildi.

Hristodulidis’in New York’taki gayri resmi akşam yemeğinin ardından ise çarşamba günü gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısına katılmak için Brüksel’e gideceğini yazan Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis ile kendisine eşlik edecek heyetin Londra’ya gitmek üzere pazartesi günü adadan ayrılacağını kaydetti.

Hristodulidis’in pazartesi günü Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer’le Kıbrıs saatiyle 19:00’da ikili bir görüşme yapacağını ve görüşmede ikili ilişkiler ile Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerin ele alınacağını kaydeden gazete, Hristodulidis ve heyetinin gece yarısı Londra’dan New York’a hareket etmesinin beklendiğini ifade etti.

Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştireceği gayri resmi akşam yemeğinin ise salı günü New York saatiyle 19:00’da (Kıbrıs saatiyle 16 Ekim’de saat 02:00’de) gerçekleşmesinin beklendiğini anımsatan gazete, aynı kaynaklara dayanarak, Hristodulidis’in bu gayri resmi görüşmeye üzerinde mutabakata varılan çerçeve içerisinde ve müzakerelerin kaldığı noktadan yeniden başlaması hedefiyle gideceğine işaret etti.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar” gayri resmi görüşmeyi düzenleyen BM Genel Sekreterinin görev-yetkilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklandığını ve bunların da net bir şekilde üzerinde mutabakata varılan çerçeveye işaret ettiklerini belirtti.

Hristodulidis’in gayri resmi yemeğin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısına katılmak için New York’tan Brüksel’e hareket edeceğini yineleyen gazete, Hristodulidis’in Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Avrupalı liderleri New York’taki gayri resmi yemeğin sonuçlarıyla ilgili olarak da bilgilendireceğini ekledi.