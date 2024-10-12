‘60 gramı 450 Euro’

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Haifham Abdelwahed (20) Elrashid Gubaratala (20), Babiker Salih, Monther Arman (22) ve Yuosef Mohamed (20,) dün yeniden sabah mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 10 Ekim 2024 tarihinde saat 00.40 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir otoparkta park halinde bulunan kiralık aracı şüpheli görerek, arama yaptığını söyledi.

Polis, zanlı Haifham Abdelwahed, Elrashid Gubaratala, Babiker Salih, Monther Arman ve Yuosef Mohamed’in bulunduğunu araçta yapılan aramada arka koltukta yolcu olarak bulunan Abdelwahed’in elindeki kutu içerisinde iki ayrı paket halinde 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. . Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, Abdelwahed’in ifadesinde suçunu kabul edip, uyuşturucuyu 450 Euroya bir şahıstan aldığını söylediğini, söz konusu şahsın arandığını belirtti.

Ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydeden polis, birçok ifade alacıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu, birçok kamera görüntüsü incelediklerini ve birçok kamera görüntüsü inceleyeceklerini ifade ederek, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

