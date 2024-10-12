Efsane bir isim

Arzu KÖPRÜLÜ

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Komutanı, Bayraktar, Bozkurt ve emekli General Kenan Çoygun, 19’uncu ölüm yıl dönümünde Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları temsilcileri, TMT mensupları ve mücahitler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende sırasıyla TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Araştırmacı Oktay Öksüzoğlu da Çoygun’la olan anılarını paylaştı.

Törende, Kenan Çoygun’un biyografisi ve ailesinin mesajı okundu.

Törenin ardından milli mücadele madalyası takdimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu efsanevi komutan Kenan Çoygun’un zor şartlarda birliği sağladığını ve 1974’e kadar Kıbrıs Türkü'ne yakışır bir savunma yürüttüğünü belirtti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, Bozkurt Kenan Çoygun hakkında bilgi paylaşarak, Çoygun’u sevgi, saygı ve şükranla andığını belirtti.

Bayar, “O’na minnettarız… Kıbrıs Türk Halkı, tarih ve gelecek kuşaklar onu yüreklerinde yaşatacaklar ve asla unutmayacaklardır.” dedi

