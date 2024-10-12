İktidarı eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, önceki akşam Meclis’te yaşananları değerlendirdi. Tufan Erhürman, “Karşımızda koltuk için kendinden geçmiş bir yapı var” ifadelerini kullandı. “Beşinci turda bir oy bile alsa başkan olur” iddialarına da yanıt veren Tufan Erhürman, Böyle bir iddianın hukukla alakası olmadığının altını çizdi.

Katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimlerindeki süreçte yaşanan olayları eleştirerek, adına hükümet diyen yapının tek derdinin koltuk olduğuna dikkat çekti ve ülkenin gerçek sorunlarına odaklanmadığını söyledi. Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Faiz Bey’in adaylığı üzerine bir beklenti başladı. Hükümetin kendi Meclis Başkanını seçmesi beklenir, ancak UBP grubunda Zorlu Töre’nin adaylığıyla başlayan süreç bir başarısızlıkla sonuçlandı. Dördüncü tura kadar devam ettiler, grup toplantıları yapıldı, ama bir oy bile değişmedi. Zorlu Töre’nin adaylığı geri çekildi, beşinci turda da Kutlu Beyi aday gösterdiler, 26 ret çıktı.”

Erhürman, UBP’nin Meclis’in açılması konusunda CTP’ye baskı yapmaya çalıştığını belirterek, “Kendi adaylarını bile seçemediler. Meclis açılmadı, bizden destek istediler, ancak biz koltuk değneği olmak istemedik. ‘Kendi kuyunuzu kazdınız, bu kuyudan kendiniz çıkın’ dedik” ifadelerini kullandı. Erhürman, hükümetin iç çekişmelerinin ülkenin gerçek sorunlarını gölgede bıraktığını vurgulayarak, “Bu zihniyetin tek derdi kimin hangi koltuğa oturacağı. Memleketin eğitim, ekonomi gibi büyük sorunları varken, bunlar koltuk derdinde. Meclisi açtınız da ne oldu?” diye sordu. Son olarak, hükümetin koltuk için her türlü oyunu oynadığını belirten Erhürman, “Koltuk için kendinden geçmiş bir yapı var karşımızda” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 09:55