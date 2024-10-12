İstifa çağrısı yapıldı

Mehmet KARA

Cumhuriyet Meclisi önünde 8 sendika tarafından hükümeti protesto etmek amacıyla eylem düzenlendi.

Hükümete istifa çağrısı yapılan eylemde “UBP-DP-YDP Hükümeti sizden utanıyoruz, istifa edin!” pankartı açıldı.

Eyleme Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ve Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) temsilcileri katıldı.

Eylemde ilk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Meclis’te dönen tiyatrolara dur demek için buradayız. Sizin adınıza utanıyoruz.” diye konuştu. "Kurultay uğruna okulların açılmasının ertelenmesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini" söyleyen Bengihan, "yolsuzluk ve rüşvet iddialarından utanılmamasını" eleştirdi.

Bengihan, “Golifa gibi dağıtılan yurttaşlıklardan utanmazlar. Nüfusu sorsanız bilen yok. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, elektrikte, yani kamusal hizmet verilen alanda artan iş yüküne yönelik bir planları yok." iddialarında bulundu ve hükümeti istifaya davet etti.

Meclis Başkanlığı seçiminde Zorlu Töre’nin tüm turlarda ret oyu aldığını ve Meclis'in çoğunluğunun kendisini istemediğini savunan Bengihan, Töre'nin ‘Başkan seçildim’ demesini eleştirerek, "Hukuk ve adaletin yerlerde sürünmesine sebebiyet verecekler" diye konuştu.

"Ben, koltuğun milliyetçilikten daha üstün olduğunu bu zihniyette gördüm.” sözlerini kullanan Bengihan, toplumun geniş kesiminin de mücadele veren sendikalarla muhalefete artık destek vermesi gerektiğini belirtti.

Eylemde kimler konuştu?

Sendikaların eyleminde; KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, KTÖEÖS Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak da birer konuşma yaparak yaşananlara tepki gösterdi.