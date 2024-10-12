Dimdik ayaktayız

Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 6 ilçe başkanı, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’e destek verdi.

“Ulusal Birlik Partisi olarak, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in liderliğine yönelik tam desteğimizi bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.” denilen açıklamada, “Sayın Üstel’in yürüttüğü yapısal reformlar ve dev projeler, yalnızca bugünü değil, KKTC’nin geleceğini şekillendiren sağlam temelleri atmaktadır. Bu süreç, partimizin ve ülkemizin kalkınması için kritik bir dönüm noktasıdır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ne yazık ki, bu başarıları gölgelemeye çalışan bazı odaklar ve çevreler bulunmaktadır. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki, Ulusal Birlik Partisi olarak, bu tür provokasyonlara ve yıpratma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Partimize ve liderimize zarar vermeye yönelik her türlü girişimi yakından takip ediyor ve bu girişimlerin karşısında kararlılıkla duruyoruz. UBP, birliğini ve liderini hedef alan her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde savunmasını sürdürecektir. Her kim ki UBP’nin başarılarını engellemeye çalışıyorsa, sadece partimize değil, halkımızın geleceğine de zarar vermeye çalışmaktadır. Biz, bu tür oyunların farkındayız ve kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Güçlü UBP, güçlü KKTC hedefimiz doğrultusunda yolumuzdan sapmadan, halkımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ancak, bu başarıları gölgelemeye, partimizi ve liderimizi yıpratmaya çalışan çevrelerin kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket etiklerini gayet net farkındayız.

İlçe başkanları, bu zorlu süreçte, Ünal Üstel’in liderliğinde, halkın ve devletin çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceklerini de kaydetti.

UBP 49 yaşında

Öte yandan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarına çelenk koydu.

Üstel’e, UBP Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkan Mustafa Akyön, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim, Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ve Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan eşlik etti.

UBP’nin 49. kuruluş yıldönümünü vesilesiyle mesaj yayımlayan Üstel, “UBP 49 yıldır ülkeyi ve halkı aydınlatan güneştir” dedi.

UBP’nin Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simgesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ruhunun siyasal ifadesi olduğunu belirten Üstel, “11 Ekim 1975 tarihinden bugüne, kendine yüklenen bu büyük sorumluluk ve misyonun bilinci ile inandığı yoldan sapmadan geleceğe emin adımlarla ilerleyen, Ulusal Birlik Partisi, 49 yıllık bu süreçte Kıbrıs Türk Toplumunun devlet sahibi bir halk olma yolculuğuna da önderlik etmiştir” dedi.

Üstel mesajını şu şekilde sonlandırdı:

“Başta Aziz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Partimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Rauf Raif Denktaş'ın, eski başkanlarımız ve başbakanlarımızdan, Sayın Nejat Konuk, Sayın Osman Örek, Sayın Mustafa Çağatay, Sayın İrsen Küçük'ün, aramızdan ayrılan diğer parti yöneticilerimizin, büyüklerimizin ve kardeşlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.”



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 09:55