Karar 24 Temmuz’da

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışını yaptığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistrel Aykut’un tutuksuz yargılanması konusu yeniden gündeme geldi. Aykut’un sağlık sorunları gerekçe gösterilerek teminata bağlanması talep edildi.

Politis gazetesi; Simon Aykut’un Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasında, savunma makamının, müvekkilinin acil ve özel tıbbi inceleme gerektiren sağlık nedenlerine atıfta bulunarak tutukluluk koşullarının değiştirilmesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre, savunma makamı adına avukat Hristos Triantiafillidis, müvekkilinin; prostat kanseri olabileceğine dair şüpheler bulunduğunu, sağlık durumunun net bir şekilde belirlenmesi veya tedavi ve başka bir tıbbi bakıma ihtiyaç duyup duymadığının tespiti amacıyla uzmanlaşmış tıbbi muayeneye gereksinimi olduğunu belirtti.

İddia makamı, Andreas Aristidis aracılığıyla, Aykut’un sağlık durumunun net bir şekilde belirlenmesi amacıyla bu talebe karşı çıkmadı.

Her iki taraf arasında kısa süren istişarenin ardından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hristiana Parpotta, Simon Aykut’un tutukluluk koşullarına ilişkin talebin 24 Temmuz saat 9.15'te görüşülmesine karar verdi.

Simon Aykut’un, o güne kadar tutukluluğunun devam edeceğini yazan gazete, davanın dünkü bölümünde tutukluluk koşulları dışında yeni tanıkların dinlenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kunzel davası

Haravgi gazetesi de KKTC’deki eski Rum mallarının “Gasp edilmesi” iddiasıyla yargılanan Alman emlak komisyoncusu Ewa Izabella Künzel’e ilişkin dava haberine yer verdi.

Habere göre, grafolog Marios Markidis, Eva Isabella Künzel’in davasında elindeki yazı örneklerinin dava içinde davada kesin bir sonuca varmasına olanak vermediğini belirtti.

İddia makamı, örneklerin eksik ve metodolojinin yetersiz olduğunu, zira sanığın el yazısının çeşitliliğini yansıtmadığını ileri sürdü.

Μarkidis ise ,karşılaştırmanın tek tek kelimelerle değil bütün olarak yapıldığını belirtti.

Gazete bir sonraki duruşmanın 16 Temmuz’da yapılmasına karar verildiğini yazdı.

