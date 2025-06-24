Tahliye başladı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiliz vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağının İsrail'den ayrıldığını bildirdi.

Lammy; İngiltere Parlamentosu'ndaki oturumda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin konuştu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Lammy, ülkesinin bölgede hızla gelişen duruma müdahale ederken önceliğinin, İngiliz vatandaşlarının ve personelin güvenliği olmaya devam ettiğini söyledi.

David Lammy, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bir uçağın 63 İngiliz vatandaşını Kıbrıs'a tahliye etmek üzere Tel Aviv'e uçtuğunu ifade etti.

İsrail'den ayrılmak isteyen İngiliz vatandaşlarını taşıyan uçağın daha sonra Tel Aviv'den Kıbrıs'a havalandığını belirten Lammy, bu kişilerin Kıbrıs üzerinden sivil charter uçuşla İngiltere'ye getirileceğini bildirdi.

Bakan Lammy, ilerleyen günlerde İsrail'den ayrılmak isteyen daha fazla vatandaşın İngiltere'ye ulaştırılacağını dile getirdi.

