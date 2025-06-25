Milyonlar mercek altında

Fransız makamlarının, 2016’da yatırım karşılığında Rum Yönetimi’nden “altın pasaport” alan iki Rus vatandaşının ekonomik faaliyetlerini mercek altına aldığı ve bu kişilerle ilgili yasadışı kara para aklama araştırması çerçevesinde Rum makamlarından yardımını istediği bildirildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs Aracılığıyla Fransız Rivierasında Kara Para Aklama” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde söz konusu kişilerin isminin Ruslan Goryukhin ile Mikhail Opengeym olduğunu yazdı.

Gazete, araştırmalar çerçevesinde söz konusu kişilerin Fransız Rivierasındaki yaklaşık 70 milyon Euro değerinde sekiz villa ile 700 bin Euro değerinde iki lüks aracına el konduğunu da kaydetti.

Aleksandra Attalidu isimli Kıbrıslı Rum milletvekilinin ise Güney Kıbrıs’taki “Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi” (MOKAS) ile şirketler mukayyitliğine mektuplar göndererek meclisin Rusların Güney Kıbrıs’taki faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilmesini istediğini yazan gazete, Mikhail Opengeym’in 2021 yılında basına sıza “Pandora Papers” skandalında da adının geçtiğini belirtti.

Ruslan Goryukhin’in ise Rusya’daki SGM Group şirketinin başında olduğunu kaydeden gazete, uluslararası basında iki Rus'un tasarruflarındaki sermayenin menşeini gizlemek için karmaşık ekonomik yapılar kullandıklarından söz edildiğini iletti.

Haberde kişilerin Fransız Rivierasındaki mülklerin satın alımı için Güney Kıbrıs’ta da kayıtlı olan şirketlerini kullandıklarının uluslararası basında yer aldığı da ifade edildi.



