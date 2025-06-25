Başarıyla tamamlandı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın kara safhası dün gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katıldığı tatbikatın kara safhası Girne'de yapıldı. Deniz safhası ise bugün Gazimağusa'da icra edilecek.

Tatbikata bir Gambiya, 2 Barış Gücü, 2 Cibuti ve 3 Azerbaycan Temsilcisi gözlemci olarak katıldı.

Nil Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi

Öncelikle tatbikata ilişkin basın brifingi verildi. Brifing Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yapıldı. Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.

Ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve TC Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.

Kimler izledi

Gerçekleştirilen basın brifinginin ardından Girne 101 Evler bölgesinde icra edildi.

Tatbikatın kara safhasını; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılıç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, ülkeden ve yurtdışından çok sayıda basın mensubu ile Azerbaycan, Cibuti ve Gambiya’dan yabancı gözlemciler izledi. Ayrıca tatbikata bir Gambiya, 2 Barış Gücü, 2 Cibuti ve 3 Azerbaycan Temsilcisi gözlemci olarak katıldı.

Hangi kurumlar katıldı

Tatbikata arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil kuruluşlar kapsamında; Türkiye’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile KKTC’den Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi unsurları katıldı. Tatbikata Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2 hava unsuru, 5 deniz unsuru ve 5 arama-kurtarma timinin fiilen katıldı.

Toplamda ise 14 arama-kurtarma koordinasyon merkezi, 15 hava unsuru, 13 deniz unsuru, 9 arama-kurtarma timi ile çeşitli sivil unsurları görev aldı.

Arama-kurtarma harekatı canlandırıldı

Senaryo kapsamında yapılan kara safhasında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın tehlike sinyali vermesinin ardından gerçekleştirilen arama-kurtarma harekatı canlandırıldı.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin uçağın tehlike sinyalini almasının ardından durum, Ercan Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi.

Merkez tarafından bölgeye KKTC arama kurtarma ekipleri, helikopter, ambulans helikopter ve sağlık personeli sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmalarına destek istenmesi üzerine Türkiye'den de bölgeye arama kurtarma timi, 2 arama kurtarma uçağı, arama kurtarma helikopteri ile İHA gönderildi.

Kurtarma safhası

Düşen uçağın yerinin uçak ve helikopterlerce tespitinin ardından arama safhası tamamlanarak kurtarma safhasına geçildi.

Bu kapsamda arama kurtarma eğitimi alan personel, helikopterlerle bölgeye sevk edildi.

Jandarma unsurları "hızlı iniş" adı verilen yöntemle halat kullanarak ulaştıkları kazazedelere ilk müdahaleleri yaptı. Durumu ağır yaralılar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı helikopterleri ile bölgeden tahliye edildi.

Bölgenin çevre emniyetinin de alındığı arama kurtarma çalışmaları kapsamında itfaiye ekipleri de uçaktaki yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de ambulanslarla yaralıları hastaneye tahliye etti.

Dron tarafından yapılan alan tarama sırasında ise uçurum kenarı ile ormanlık alanda tespit edilip kurtarılan 2 yaralı, ekiplerce ambulans ve helikopterle hastaneye götürüldü.

Araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı

Tatbikatın kara safhasının tamamlanmasının ardından, tatbikata katılan hava unsurları selamlama geçişi gerçekleştirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı. Tatbikatın kara safhasının ardından konuşan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına, itfaiyeye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür etti.

Tatar, bölgenin kritik bir bölge olduğunu ve İsrail-Gazze savaşı, şimdi ise İsrail-İran gerilimi ve her türlü risklerin olduğu bir bölgede her zaman hazırlıklı olmak durumunda olduklarını ifade etti.