Evde parti yapacaktım

Lefkoşa’da, Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında evinde hintkeneviri, sentetik cannabinoid (bonzai), hassas terazi ve 6 bin 600 TL nakit para bulunarak, tutuklanan Simeon Sandy Konuwa hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 13 gram uyuşturucu sattığı açıklanırken, mahkemede konuşan zanlı ise amacının ticari olmadığını, parti düzenleyeceği için bonzai ve kenevir aldığını iddia etti.

Polis, 13 Haziran 2025 tarihinde Narkotik ekipleri tarafından; Kızılbaş’ta tespit edilen Simeon Sandy Konuwa’nın tasarrufunda yaklaşık 85 gram ağırlığında hintkeneviri, 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis; ayrıca zanlının evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve 20 Haziran’da sonuçların çıktığını belirtti.

Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, hintkenevirini 96 gram olarak aldığını; 13 gramını satıp 6 bin 600 TL elde ettiğini, sentetik cannabinoid türü uyuşturucuyu ise 10 bin TL karşılığında satın aldığını söylediğini aktardı.

Kaçak yaşam sürüyordu

Polis; yapılan kontrolde zanlının 23 Kasım 2023 tarihinden beri ikamet izinsiz ülkede bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu; amacının uyuşturucu satışı almadığını, parti düzenleyeceği için uyuşturucu aldığını söyledi.

Mahkeme; zanlının 80 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

