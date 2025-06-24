6 parça 230 bin TL

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile eski eser niteliğinde 2 testi, 2 kandil, bir kase ve bir kırık testi parçası ele geçirilen Utku Altıok, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede eski eserlerin değerinin 230 bin TL olduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy; 19 Haziran’da zanlı Utku Altıok’un Pertevpaşa Mahallesi’nde bulunan evinde yapılan arama sonucunda, tuvalet kısmında, klozet içerisinde bir poşetin içinde 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Polis; evin çalışma odasında ise yine bir poşet içerisinde, eski eser niteliğinde 2 testi, 2 kandil, bir kase ve bir kırık testi parçası bulunduğunu mahkemeye hatırlattı. Eski eserlerin değerinin 230 bin TL olduğunu açıklayan polis; uyuşturucu maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

