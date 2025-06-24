Kuzey Kıbrıs’ta son 3 aydır kaçak yaşam süren Türkmenistanlı Atajan Danatarov, babasının ihbarı üzerine yakalandı. KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında ilk etapta 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.
Soruşturmayı yapan polis; 22 Haziran 2025 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen 58 yaşındaki D.D.’nin oğlu olan Atajan Danatarov’un KKTC'de yasal statüsünün olmadığını bildirdiğini söyledi.
Polis; zanlının aynı tarihte Göçmenköy'de, Lefkoşa Adli Şube ekibi tarafından tespit edildiğini; yapılan muhaceret kontrolünde 30 Mart 2025 tarihinden itibaren toplam 84 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; ihracı için yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.
İhraç edilecek
Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşayan Türkmenistanlı Atajan’ı babası ihbar etti
Kuzey Kıbrıs’ta son 3 aydır kaçak yaşam süren Türkmenistanlı Atajan Danatarov, babasının ihbarı üzerine yakalandı. KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında ilk etapta 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.
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YORUMLAR
Nezihi - 1 saniye Önce
Bunun gibi yüzlerce pislik var ülkede...Allah bin belasını versin şu Dursun Oğuz denen garagöz İçişleri Bakanı olursa memleket bu sorunlardan kurtulamayacak..Masgara herif,kırk haramilerden birisi ..Hemde çok cahil...
Muhaceret gorevini duzgun yapsa bu kucuk ulkede kacak olmaz. Maalesef ulke kacak Turkmenistanli dolu.