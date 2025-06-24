İhraç edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta son 3 aydır kaçak yaşam süren Türkmenistanlı Atajan Danatarov, babasının ihbarı üzerine yakalandı. KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında ilk etapta 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; 22 Haziran 2025 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen 58 yaşındaki D.D.’nin oğlu olan Atajan Danatarov’un KKTC'de yasal statüsünün olmadığını bildirdiğini söyledi.

Polis; zanlının aynı tarihte Göçmenköy'de, Lefkoşa Adli Şube ekibi tarafından tespit edildiğini; yapılan muhaceret kontrolünde 30 Mart 2025 tarihinden itibaren toplam 84 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; ihracı için yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

