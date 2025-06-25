Zafer kutlaması yapıldı

İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşta ateşkes sağlandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, halkının "büyük zaferini" kutladı. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı. Diğer yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Nesiller boyunca ayakta kalacak tarihi bir zafer kazandık" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi. Trump, Truth Social hesabından "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında, "İsrail ve İran arasında, tam ve kesin bir ateşkes üzerinde tam mutabakata varılmıştır" dedi.

Savaşı durdurmak benim için onurdu

Trump, "Hem İsrail hem de İran savaşı eşit derecede durdurmak istiyordu. Tüm nükleer tesisleri ve kapasiteyi yok etmek ve ardından savaşı durdurmak benim için onurdu" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Trump ve Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırmasının ardından Katar Emiri ile İsrail ve İran arasındaki ateşkesi görüştü. Trump, Katar Emiri ile görüşmesinde İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini söyledi. Katar Emiri'nden İran'ı ateşkese ikna etmesi için yardım talep etti. Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a, Tahran’ın Katar aracılığıyla önerilen ve ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı. Beyaz Saray'dan bir yetkili yetkili, Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile önceki gün öğleden sonra yaptığı telefon görüşmesiyle aracılık ettiğini kaydetti. Yetkili, Başkan Yardımcısı Vance'in Dışişleri Bakanı Rubio ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un ateşkesin sağlanması adına İranlılarla doğrudan ve dolaylı olarak görüşmeler yaptığını söyledi.

Tahran'da zafer kutlaması

Ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı. İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösteride, eylemciler ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirdi.

Pezeşkiyan ve Netanyahu ne dedi?

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının "büyük zaferini" kutladı. Pezeşkiyan, "İran'a dayatılan 12 gün savaşı sona erdi" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Nesiller boyunca ayakta kalacak tarihi bir zafer kazandık" dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade eden Netanyahu, "İran'ın nükleer programını her türlü yeniden inşa çabasını boşa çıkaracağız" dedi. Netanyahu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'tan daha iyi bir dostu olmamıştır" dedi.

İsrail'de kısıtlamalar kaldırıldı

İsrail ordusu, ülkede savaş nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. İsrail'de uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi. Ateşkesle birlikte İran ve Irak'ın hava sahası yeniden açıldı.

İnsansız hava araçları engellendi

Bu arada İran medyası, hava savunma sistemlerinin Reşt şehrinde saldırgan insansız hava araçlarını vurduğunu bildirdi. İsrail ordusu ise İran'dan İsrail'e doğru fırlatıldığı düşünülen 2 insansız hava aracını engellediklerini durdurdu. İsrail ordusu, insansız hava araçlarının büyük ihtimalle sabah saatlerinde İran'dan fırlatılan füzelerle eş zamanda fırlatıldıklarını belirtti.

AB: Ateşkes tüm bölge için dönüm noktası olsun

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin güzel haber olduğunu ancak ateşkesin kırılgan olduğunu söyledi. "Tüm taraflar buna uymalı ve şiddetten uzak durmalı. Daha fazla tırmanış (olması) önlenmeli" diye konuşan Kallas, İran'ın dün ABD üssüne saldırı düzenlediği Katar da dahil olmak üzere etkilenen tüm taraflar ile dayanışma içinde olduklarını söyledi. "Şimdi müzakere masasına dönme zamanı" diyen Kallas, "Bu, tüm bölge için bir dönüm noktası olsun. Bu amaç için tüm taraflarla birlikte çalışmayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

“Memnuniyetle karşılayabiliriz”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-İran savaşına ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın İran'ın nükleer tesislerine düzenledikleri saldırıları dolayısıyla ABD ve İsrail'i kınama konusunda "net bir pozisyonunun" olduğunu belirtti.

Rusya'nın stratejik ortaklık anlaşmasının bulunduğu İran'ı yeterince desteklemediği eleştirilerine de yanıt veren Peskov, "pek çok kişinin yangına körükle giderek Moskova ve Tahran arasındaki ilişkileri bozmaya çalıştığını" söyledi.

İran ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Peskov, "Eğer ateşkes sağlandıysa bunu sadece memnuniyetle karşılayabiliriz. Umarız ki sürdürülebilir olur" diye konuştu.