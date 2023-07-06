KKTC’de 20 bin olacak

Türkiye’de memur maaşlarına yüzde 86 oranında artış geldi. Yapılan açıklamaya göre; yüzde 17.55 oranında hayat pahalılığı artışının yanı sıra ‘Seyyanen’ 8 bin 77 TL verileceği, böylece zam miktarının yüzde 86’ya çıkmış olacağı belirtildi.

Uygulama Temmuz sonda başlayacak.

KKTC’de ise Temmuz sonunda yapılacak artışlarla birlikte en düşük maaş brüt 25 bin 478 TL olacak. Bunun neti ise 20 bin TL dolayında. Bu durumda ilk defa KKTC’deki memur maaşları, Türkiye’deki maaşların altında kalacak.

Bütçe açığı ürkütücü

Bu arada KKTC’nin, bu yılın ilk 5 ayında 867 milyon TL bütçe açığı verdiği iddia edildi.

Bunun 500 milyonunun savunma gideri olduğu ve Türkiye’den kaynak akışı olmadığı için KKTC maliyesi tarafından karşılandığı belirtildi.