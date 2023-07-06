Soruşturma yapılacak

Sahte evrakla sporcu lisansı iptal ettirdiği iddia edilen KKTC Bisiklet Federasyonu Başkanı zanlı Salih Yalızat şikayet üzerine gözaltına alındı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Tüfekçi Spor Derneği temsilcisi Şevket Türel’in şikayeti üzerine tutuklandığı belirtildi.

Zanlının TC Gençlik ve Spor Bakanlığı adına düzenlendiği sahte evrakla Tüfekçi Spor Derneği sporcusu olan Kemal Palaz’ın lisansını iptal ettirdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Şevket Türel’in, KKTC Bisiklet Federasyonu Başkanı zanlı Salih Yalızat’ın Tüfekçi Spor Derneği sporcusu olan Kemal Palaz adına sahte olduğu düşünülen TC Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir lisans düzenlediğini ve bu evrakı federasyona elektronik posta yoluyla atarak, Spor Dairesine sunması üzerine kendisinin ve Kemal Palaz'ın lisanslarının iptal edildiğini söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında Salih Yalızat’ın 4 Temmuz tarihinde Ercan Havaalanı’ndan giriş yaparken tutuklandığını söyledi.

Polis, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile başlatılan yazışmaların sürdüğünü ayrıca zanlının telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.