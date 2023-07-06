3 bin 800 TL’yi aldı saati gönderemedi

Facebook’ta dolandırıcılık suçu işlediği iddia edilen Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung aylar sonra tutuklandı.

İddiaya göre; geçtiğimiz aralık ayında polise giden S.B. facebooktan saat aldığını, Mobile Store Kolokasis isimli kullanıcının hesabına 3 bin 860 TL yatırdığını ancak dolandırdığını söyleyerek, şikayetçi, oldu. Şikayet üzerine aranan şahıs ilan edilen Celeste, 7 ay sonra yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Aralık 2022 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen S.B.’nin verdiği ifadede Mobile Store Kolokasis isimli facebook kullanıcısından saat almak için 3 bin 860 TL ödeme yaptığını ancak kandırıldığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, S.B.’nin parayı Koopbank hesabına yatırdığını fakat saati teslim alamadığını ve sitenin kapandığını anlattığını aktardı.

Polis memuru, yapılan şikayet üzerine Koopbank hesabının zanlı Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung’a ait olduğu tespit edildiğini ve zanlı hakkında tutuklama emri temin edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlını önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.