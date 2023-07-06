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Bunu bile çözemedik

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Mersin ile Lefkoşa’daki sebze-meyve fiyatları arasında korkunç fark var

Bunu bile çözemedik
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Ömer KADİROĞLU

   Kuzey Kıbrıs’taki sebze ve meyve fiyatlarının, Türkiye’deki fiyatların kat kat üzerinde olması vatandaşları üzüyor. Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; en büyük fark bamyada görülüyor. Mersin halinde bamyanın kilosu 7 liraya satılırken, Lefkoşa’daki fiyatı 75 ile 125 arasında değişiyor.
   Yaz meyvesi kirazda yine büyük fiyat farkı dikkat çekiyor. Mersin’de kirazın kilosu 9.5 ile 24 TL arasında satılıyor. Bursa’da ise birinci sınıf kirazın kilosu 25 lira. Kuzey Kıbrıs’ta ise 12 TL üzerinden gümrüklenen kirazın kilosu 100 ile 150 lira arasında değişiyor.

Mersin halinde ve Lefkoşa’daki sebzecilerde dünkü fiyatlar şöyleydi:
Ürün adı           KKTC              Mersin
Domates          16.50 TL       2-5 TL
Salatalık            19.90 TL       8 TL
Taze fasulye     27.90 TL       5 TL
Patlıcan            14.90  TL      2.5 TL
Bamya              75-125TL      7 TL
Kavun               22 TL             3.5 TL
Karpuz              8.50 TL        0.85-2 TL
Kiraz                 100-150 TL            3.5 TL


 

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