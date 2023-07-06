Bunu bile çözemedik

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’taki sebze ve meyve fiyatlarının, Türkiye’deki fiyatların kat kat üzerinde olması vatandaşları üzüyor. Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; en büyük fark bamyada görülüyor. Mersin halinde bamyanın kilosu 7 liraya satılırken, Lefkoşa’daki fiyatı 75 ile 125 arasında değişiyor.

Yaz meyvesi kirazda yine büyük fiyat farkı dikkat çekiyor. Mersin’de kirazın kilosu 9.5 ile 24 TL arasında satılıyor. Bursa’da ise birinci sınıf kirazın kilosu 25 lira. Kuzey Kıbrıs’ta ise 12 TL üzerinden gümrüklenen kirazın kilosu 100 ile 150 lira arasında değişiyor.

Mersin halinde ve Lefkoşa’daki sebzecilerde dünkü fiyatlar şöyleydi:

Ürün adı KKTC Mersin

Domates 16.50 TL 2-5 TL

Salatalık 19.90 TL 8 TL

Taze fasulye 27.90 TL 5 TL

Patlıcan 14.90 TL 2.5 TL

Bamya 75-125TL 7 TL

Kavun 22 TL 3.5 TL

Karpuz 8.50 TL 0.85-2 TL

Kiraz 100-150 TL 3.5 TL



