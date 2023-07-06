Uzman görüşü bekleniyor

Lefkoşa’da yaşanan olayda kardeşinin evini basarak, 17 yaşındaki oğluna bıçak çeken Güney Çağdaşoğulları hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının psikolojik sorunlar yaşadığı, doktor kontrolünden geçirildiği ve uzman raporu beklendiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Güney Çağdaşoğulları’nın 1 Temmuz 2023 tarihinde saat 13.50 sıralarında Lefkoşa’da ikamet eden kardeşi A.Ç.'nin evine gittiğini söyledi. Polis, zanlının kardeşinin oğlu Ö.M.’ye (E- 17) bıçak çıkarıp gösterip "İki soru soracağım doğru düzgün cevap vermezsen boğazını keseceğim" diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada ise 2 adet çakı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının konuşmalarında tutarsızlık olduğunu, ailesinden alınan ifadelerde psikolojik sorunlar yaşadığının öğrenildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uzman kişiler tarafından kontrol edildiğini, gereken tetkiklerin başladığını ancak raporlama aşamasına gelinmediğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.