‘Teşvik edelim’

Güney Kıbrıs dünden itibaren Coronavirüs aşısı yapanların ülkeye girişlerine izin vermeye başladı.

Turizm faaliyetlerinin yeniden başlamasını selamlayan Rum Seyahat Acenteleri Birliği (ACTA) ise, ekonominin güçlenmesi için turizmin yeniden başlamasının zorunlu olduğunu belirterek, herkesin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmasını istedi.

Basın konferansında konuşan ACTA Başkanı Vasilis Stamataris, sadece turizmle doğrudan uğraşanların değil, herkesin turistleri teşvik etmek amacıyla çabaları kolaylaştırmaları ve ek maliyetlerden kaçınmaları gerektiğine dikkat çekti ve “bize göre, turizm Kıbrıs için çok önemlidir ve kurban edilmemelidir” dedi.

Turistlerin toplumla yani Kıbrıs sakinleriyle sıfır denilecek kadar çok az “sıkı temasları” olduğunu, maske kullanımı ve mesafeler söz konusu olunca sağlık mevzuatını izlediklerini ve protokolleri sıkı sıkıya uyguladıklarını belirten Stamataris, rekabet yönünden, Kıbrıs Rum turizminin acı çektiğini belirtti. Bu kritik zor dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini, ek maliyet yükünden kaçınılması çünkü bazı durumlarda bunların yarar yerine zarar getirdiğini kaydetti.

ACTA Başkanı bir dizi öneri tanıtımında bulunarak, bunların, turizm sanayiinin yeniden başlaması ve sürdürülebilir dallar aracılığıyla krizin daha iyi yönetimine yardımcı olabileceğini dile getirdi.