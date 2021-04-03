Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 2020 Aralık ayında hizmet vermeye başlayan Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününde “Otizme Mavi Işık Yak” etkinliği düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy ile komisyondaki meclis üyeleri ve Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem’in yanı sıra LTB kurslarına katılan özel gereksinimli bireyler katıldı.

“Otizme Mavi Işık Yak” etkinliğinde katılımcılar ve çalışanlar mavi giysilerle otizme ve otizmli bireylerle ilgili eğitimlere dikkat çektiler, merkezde kurs gören otizmli bireylere hediyeler verdiler. Etkinlikte Ezgi Bertiz’in yazdığı “Başarırız biz bu işi” adlı şarkısı da çalındı.

Doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olan Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili geçmiş yıllarda da farklı farkındalık etkinlikler yapan LTB bu yıl pandemi koşulları nedeniyle daha az sayıda kişinin katılımıyla “Otizme Mavi Işık Yak” etkinliğini yaptı.

Harmancı: Katkıya devam edeceğiz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Meclis üyeleri ile birlikte katıldığı etkinlikte engellerin aşılmak için olduğunu ve kamunun bunu bir lüks olarak değil de gereklilik olarak görmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Harmancı herkesin kendi ölçeği çerçevesinde, kimisi maddi gücünü kullanarak kimisi potansiyelini kinetik enerjiye dönüştürerek farklılıklarla birlikte güzel bir yaşamı kurgulaması gerektiğinin altını çizdi.

Harmancı “Farklılıklarımızı güzellik haline getirene kadar çalışmaya, katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

Özerdem: Ellerinden tutulduğu zaman

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem otizmli bireylerin her zaman var olduklarını ve bizlerle birlikte sosyalleşerek bu varlıklarını daha da ileriye taşıyarak çok iyi yerlere gelmeleri için bizler tarafından kendilerine imkanlar ve ortamlar sunulabildiğinin görüldüğü bir gün olarak 2 Nisan Dünya Otizm Günü’nü kutladıklarını söyledi.

Merkezde neler sunuluyor?

LTB Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde, öncelikli olarak okula gidemeyen özel gereksinimli bireylere, ulaşım, psikolojik destek, berber – kuaför hizmetleri sağlanıyor. Merkezde ayrıca müzik, tiyatro-drama, dans, sanat, bilgisayar ve evcil hayvan bakımı gibi eğitimler ve aktiviteler de sunuluyor.

Merkezde, hafta içi pazartesi-cuma günlerinde iki grup olarak düzenlenen resim çizme ve çizilen resim üzerine sohbet, deneyler ve neden sonuç ilişkisi, çeşitli malzemelerden geri dönüşüm etkinlikleri, baskı çalışmaları (resim aktivitesi),koordinasyon ve dikkat çalışmaları, beceri geliştirici yarışmalar, el işi etkinlikleri, drama oyunları ve zeka oyunları ile yarışmalar gibi faaliyetler sunuluyor.