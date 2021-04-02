3 ay hapislik cezası aldı

Suna ERDEN

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandığı cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından beraat eden öğretmen Musa Çil istinafta bir davadan suçlu bulundu.

Sanığa verilen beraat kararına itiraz eden savcılığın girişimiyle başlayan dava süreci dün sonuçlandı.

Yüksek Mahkeme, tüm olguları değerlendirdiklerini, sanığın bir öğrencisine karşı cinsel taciz suçunu işlediğine kanaat getirdiklerini belirtti.

Mahkeme, sosyal medya üzerinden öğrencisine attığı mesajlarla cinsel taciz suçu işlediğine kanaat getirdiği sanığı 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bir öğrencisine karşı suç işledi

Yüksek Mahkeme Heyeti Başkan Bertan Özerdağ ve üyeler Peri Hakkı ile Beril Çağdal huzurunda görüşülen davada kararı üye Hakkı açıkladı.

Hakkı, kararda sanığın 2 öğrencisine karşı suç işlediği gerekçesi ile yargılandığını belirtti. Hakkı, ancak yapılan duruşmalar neticesinde sanığın bir öğrencisine karşı suç işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Peri Hakkı, sanığın öğretmen olmasına karşın örnek bir davranış sergilememesini ve korumakla yükümlü olduğu öğrencisine karşı bu suçu işlemesini aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Hakkı, sanığı 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Beraat etmişti

Gazimağusa Meslek Lisesi'nde görevli Musa Çil'in, 2014-2015 ve 2016 yılları içerisinde yaşları 16 ile 19 olan iki erkek öğrencisine Facebook, Messenger ve WhatsApp üzerinden birçok kez cinsel içerikli mesaj atarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Musa Çil’in ayrıca, aynı tarihler içerisinde okulda birçok kez rahatsız edici şekilde ve herkesin gözü önünde aynı iki erkek öğrencisinin saçlarını okşayıp ilgi göstererek cinsel saldırıda bulunduğu da öne sürülmüştü. Sanık, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmalar sonucunda 2018 yılında beraat etmişti.

