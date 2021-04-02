‘Sessiz kalıyorlar’

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın çevre isyanı sürüyor. Yeni Erenköy’deki eski limanın yok edildiğini belirten Yeşilırmak, yetkililerin duruma sessiz kalmasından dert yanıyor. Geçtiğimiz günlerde bölge halkıyla birlikte eski limana giderek, eyleme katılan belediye başkanı Yeşilırmak dün de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tahribatın sürdüğünü belirtti.

Yeşilırmak, bölgede iş makineleriyle çalışmalar yapıldığını, ekosistemin altüst olduğunu, ayrıca Akdeniz Foklarının yuvasının da bozulduğunu ifade etti.

Yeşilırmak, yatırımcının yasa dışı faaliyetleriyle hem doğayı tahrip ettiğini hem de bölge balıkçılarının ekmeğiyle oynadığını da belirtti.

“Eski Eserler gelip tahribatı gördü ama sadece gördü” ifadelerini kullanan Yeşilırmak, “Bu cesarete, bu güce karşı koyamıyorsanız niçin o makamlara oturuyorsunuz?” diyerek yetkilileri eleştirdi.

Yeşilırmak, bölgenin Çevre Dairesi tarafından "Özel Çevre Koruma Alanı" listesine alınmasına dikkat çekerek “Gerçekten inanılmaz Çevre Koruma Dairesi görevini yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Hukuk devleti değil miyiz?

Yeşilırmak paylaşımında şunları belirtti: “Gerçekten inanılmaz, Çevre Koruma Dairesi görevini yapmıyor. Limanlar Dairesi durdurma yazısı vermesine rağmen polis görevini yapmıyor. Çevre Koruma Dairesi Müdürü ‘ben karışmam’ diyor. Eski Eserler gelip tahribatı gördü ama sadece gördü. Felaket dedi ama gördü gitti. Yetkimiz olmamasına rağmen mücadele ediyoruz ama sabrımız tükendi bilin istedim. Bu cesarete, bu güce karşı koyamıyorsanız niçin o makamlara oturuyorsunuz. Fasıl 78 İskeleler Yasası’na göre; Bakanlar Kurulu kararı olmamasına rağmen ve durdurulmasına rağmen çalışmalara devam eden bir şirket var. Bu yasa niçin çıkarıldı? Hukuk devleti değil miyiz biz?”