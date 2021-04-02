Eşini tekme tokat dövdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eşinin sosyal medyada yorum yazmasına sinirlenen Muzaffer Önbıçak, 30 yaşındaki genç kadını tekme tokat dövdü. Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının daha önce de eşini iki kez ciddi şekilde darp ettiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 31 Mart 2021 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, sosyal medyada yorum yazdığı gerekçesi ile eşinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurarak, ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının daha önce de eşini 2 kez aynı şekilde darp ettiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve bir kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 10:33