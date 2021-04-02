Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da 16 yaşındaki kızın akrabalarının tecavüzüne uğramasının şoku atlatılamamışken bir başka iğrenç haber de Gazimağusa’ya bağlı Alaniçi köyünden geldi.

Köy sakini 59 yaşındaki İ.K.’nin 2016-2021 yılları arasında 5 yıl boyunca üvey kızına defalarca tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Zanlının ilk tacizini kız henüz 11 yaşındayken gerçekleştirdiği ifade edilirken, olayın 27 Mart 2021 tarihinde ortaya çıktığı açıklandı.

Kızın başından geçenleri psikoloğuna anlattığı, doktorun durumu aileye bildirdiği ve polisin devreye girmesiyle zanlının 28 Mart’ta tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturma amaçlı 3 gündür hücrede tutuklan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada küçük kıza cinsel içerikli film izlemeyi teklif eden, vücudunun mahrem yerlerine dokunan zanlının yaşananları anlatmaması için tehditler savurduğu kaydedildi. Zanlının, kıza, bıçak göstererek, “Amcana söylersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği bildirildi.

Söylersen öldürürüm

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının 2016-2021 yılları arasında, Alaniçi köyündeki ikametgâhında, şu an 16 yaşında olan üvey kızına, elleri ile cinsel organı ve vücudunun muhtelif yerlerine temas ederek ve “Sana bir şeyleri öğretmem lazım, gel beraber seks filmi izleyelim” diyerek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının, defalarca aynı eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Polis, kızın, “Durumu amcama anlatarak seni şikâyet edeceğim” demesi üzerine zanlının, bıçak göstererek, “Söylersen seni öldürürüm” dediğini ifade etti.

Olayın 31 Mart 2021 tarihinde polise bildirildiğini aktaran soruşturma memuru, zanlının aynı gün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Yücetürk, evde yapılan aramada kanepe altında bir adet av tüfeğinin bulunarak emare alındığını açıkladı. Zanlı ile kız arasındaki telefon dökümlerinin temin edilebilmesi için GSM şirketlerine gerekli yazışmaların yapıldığını söyleyen Yücetürk, ayrıca zanlının cep telefonunun da incelenmek üzere PGM Data İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti.

Olayı ilk olarak psikoloğa anlattı

Polis Löğmen Yücetürk, kızın 27 Mart 2021 tarihinde annesi tarafından Gazimağusa’da özel bir hastaneye götürüldüğünü ve orada bir psikologla görüşerek yaşadığı bütün olayları anlattığını açıkladı.

Psikolog ile telefoniyen görüşüldüğünü ve soruşturma yapıldığını söyleyen Yücetürk, kızın ifadesi ile psikoloğa anlattıklarının örtüştüğünü söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, mahkemeden ek süre talep etti.

Zanlının savunması: İftira

Zanlının avukatı suçlamaları reddederek, zanlıya, boşanma aşamasındaki eşinin iftira attığını iddia etti ve soruşturma memuruna bazı sorular yöneltti.

Polis, avukatın bir sorusu karşısında, olayın önce müşteki tarafından psikoloğa aktarıldığını, doktorun, kızın annesine durumu bildirmesinin akabinde olayın kendilerine yansıdığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.