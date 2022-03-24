Reforma karşı

Yerel yönetimlerin sayısının azaltılması; 28 belediyeden 15’inin kapatılmasına yönelik reform yasa tasarısı görüşülürken, Esentepe’de grev başladı.

Kapatılması öngörülen belediyelerden biri olan Esentepe’de tansiyon yükselirken, Başkan Cemal Erdoğan, mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan, ayrıca belediye binasına ’28 belediye çok, 50 milletvekili çok değil mi? yazılı pankart astı.

Açıklamasında “Esentepe Belediyesi’ni kapatmamanız lazım ”ifadesini kullanan Erdoğan, şunları belirtti:

“Bölge adına her fert belediyesinin kapamasını istemez. Bu böyle biline. Mücadelemiz devam edecek. Ortak akılla bu sürecin aşılacağına inanıyorum.”

Tasarının geri çekilmesi gündemde

Öte yandan 15 belediyenin kapatılmasını ön gören yasa tasarısının geri çekilmesinin gündeme geldiği belirtildi. Elde edilen bilgilere göre; hükümet, tasarının geri çekilerek, yeni bir komitede ele alınması, buna karşılık seçimlerin bir yıl ertelenmesi için muhalefetle uzlaşı arayışına girdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi’nin öneriyi yetkili kurullarına taşıdığı da öğrenildi.