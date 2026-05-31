Yakınları yönetimden davacı

Ailesi tarafından iki aydan beri aranmakta olan Claudius Antoniou isimli kişinin, Larnaka Genel Hastanesi morgunda bulunduğu bildirildi.

Politis’in haberine göre, uyruğu belirtilmeyen Antoniu’nun oğlu, “serbest yaşayan ve sıklıkla uzun süreler yurt dışında kalan babasının 19 Mart’ta kanser hastalığından hastaneye yattığını, bu durumu tek başına yaşamak istediği için ailesine haber vermediğini anlattı.

Ailesinin, hastaneye yatışından birkaç gün sonra hastane ile iletişim kurduğunu ancak Antoniu’nun hastaneye kayıt yaptırmadığı bilgisi aldıklarını anlatan oğul, o gün itibarıyla babasını aramakta olduklarını ve sonunda Rum polisinin müdahalesi ile 21 Mayıs’ta Larnaka Genel Hastanesi morgunda bulduklarını söyledi. 26 Mart’ta öldüğünü öğrendikleri babasının morgda, “sahipsizler” bölümünde bulunduğunu kaydetti.

Oğul, hastanenin kendileriyle hiçbir şekilde irtibat kurmamasından, babasına ait kişisel eşyaları kendilerine teslim etmemesinden şikayet etti ve hastane hakkında ciddi ihmal suçlamasında bulundu. “Babam ölüydü ve biz paskalya kutladık.” serzenişinde bulunan oğul, babasının ölüm nedeninin agresif kanser olduğunu söyleyen belgeye de inanmadıklarını söyledi.