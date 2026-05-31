Şifre Holguin’de

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ‘fırsat penceresinden’ bahsetmesinin ardından Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos önemli açıklamalarda bulundu. Kombos, Kıbrıs konusunda çok ciddi gelişmeler beklediğini söyledi ve Angela Maria Holgin’in adaya önemli bir belgeyle geleceğini iddia etti.

Alithia gazetesinin haberine göre Kombos, “Holguin’in adaya gelişiyle çok ciddi gelişmeler beklediğini” iddia ederken, BM’den “Holguin’in metodolojisinde, gayrıresmi konferansa götürecek ve bu konferansta ele alınacak bir belge hazırlamak olup olmadığını netleştirmesini beklediklerini” ifade etti.

Kombos “Konferansa gitmemiz ve öze ilişkin görüşmelere başlamamız için kabul görecek bir belge olacak mı yoksa gecikmeler mi yaşanacak kesin olarak söyleyemeyiz. Holguin’in BM Genel Sekreteri'nden alacağı talimatlar sonrasındaki başlangıç noktasını ve nasıl bir yol izleyeceğini görmek önemlidir” şeklinde konuştu.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Holguin’in Kıbrıs’taki Temasları Öze İlişkin” başlığı altında okuyucuya yansıttı.