10 Ağustos’a ertelendi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşında hunharca katledilen Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ hakkındaki yargı süreci henüz başlayamadı.

Sanık, yeniden dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Türkiye’den raporların gelmemesi nedeniyle uzun süre ertelenen dava, dün zanlının avukatı ile savcının görüşme yapması için ileri bir tarihe atıldı.

İskele Kaza Mahkemesi, duruşmanın 10 Ağustos’a ertelenmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü genç kızın boğazına galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürmekle itham edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.