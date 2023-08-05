Göz alıcı show

Dünya’nın önde gelen moda okullarından olan IFA PARIS’in İstanbul Kampüsü, son sınıf öğrencilerinin tasarımlarını moda tutkunlarına sunmak amacıyla Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleşen bir fashion show düzenledi. 3 yıllık Moda Tasarım ve Teknoloji programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, ailelerin ve özel davetlilerin de katıldığı bir defilede sergilendi. IFA PARIS İstanbul ekibi, öğrencileriyle birlikte yaklaşık bir yıldır çalışarak vizyonlarını yansıtan bu özel defileyi hazırladı.

Defilede, IFA PARIS İstanbul Moda Tasarımı ve Teknolojisi programı mezunlarından Yasmine Sidki, Mariam Abdelmajeed, Layan Abdalmajeed, Farah Zeyadeh, Mariam Phiroz, Mariam Jechi, Farah Daylac'ın yanı sıra Paris Kampüsü öğrencilerinin tasarımları da "NÜANS" temasıyla ve Binbirdirek Sarnıcı'nın eşsiz ambiyansı eşliğinde sergilendi.Defileye, tanınmış yerel ve küresel tasarımcılar, influencer'lar, başkonsoloslar ve önemli isimlerin yanı sıra birçok basın mensubu da katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Açelya Kartal üstlendi. Defile sonrasında mezuniyet sertifikaları öğrencilere takdim edildi ve gece after party ile sona erdi.