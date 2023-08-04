Büyükkonuk-Kaplıca anayolu üzerinde seyir halinde olan araç bir anda yanmaya başladı. Araçtan duman çıktığını erken fark eden sürücü, yangını yara alamadan atlattı.

Elde edilen bilgilere göre; Hasan Mete İnançlı’nın yönetimindeki NJ 783 plakalı salon araç seyir halindeyken alev aldı. Dumanları fark eden İnançlı aracını park edip, itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürse de araç kullanılmaz hale geldi.

Büyük korku yaşayan araç sahibi İnançlı, aracının yanarak kül olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Polis, dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen araç yangınıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.